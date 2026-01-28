Winter Vol Liefde: Ben is Claudia voor en Mandy doorstaat het diner

Een vaag healingmuziekje tijdens het tandenpoetsen houdt Mandy in het gareel. En de gisteren nog zo verliefde Ben, concludeert plots dat hij en Claudia niet op dezelfde golflengte zitten.

Mandy heeft helende stenen in haar bh, amethist en rozenkwarts en zo. Maar tijdens een totaal niet romantisch etentje met Robin in een lege snackbar komt daar nog een stuk vlees bij. Het is al heel wat dat ze zich aan het met mayo overgoten bord patat heeft gewaagd. Wat is dat toch met restaurants in Scandinavië? Het zijn altijd van die sfeerloze lege ruimtes met slecht eten, de gemiddelde bedrijfskantine is nog gezelliger. Maar Mandy laat zich niet van de wijs brengen. En als het haar echt te veel wordt stapt de spiruwele vrouw gewoon even met haar blote voetjes door de tuin. Het uitzicht op de dooie bomen laat haar zelfs een traantje wegpinken.

Niet dezelfde golflengte

Bij wie de waterlanders eigenlijk ook zouden moeten vloeien, is Ben. Zijn vegetarische lasagne heeft hem helaas niet gebracht wat hij had gehoopt. Maar hij houdt zich groot. Hij voelt op zijn klompen aan dat Claudia van hem af wil en is haar net voor. Met veel bombarie kondigt hij aan dat ze niet op dezelfde golflengte zitten. We kunnen elkaar wel heel leuk vinden, maar het gaat niet werken, meent Ben, die ook nog steeds beledigd is dat zij zijn schilderkunsten niet op waarde wist te schatten. Claudia is wel érg opgelucht. Hij mag zelfs een arm om haar heen slaan, zolang-ie maar snel zijn koffers gaat pakken. Ze is de perfecte vrouw, aldus Ben, ze had alleen een andere golflengte moeten hebben.