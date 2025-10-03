Kleine plus voor AEX-index na recordstand dag eerder

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een kleine plus geopend, nadat de hoofdgraadmeter op donderdag op de hoogste slotkoers ooit eindigde. De chipfondsen deden een stapje terug na de sterke koerswinsten een dag eerder. ABN AMRO profiteerde daarentegen van een koopadvies van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs.

Beleggers moeten het overigens doen zonder het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid dat eigenlijk op vrijdag gepubliceerd zou worden. Door de shutdown van de overheid is die publicatie uitgesteld. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt spelen een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. De verwachting dat de Federal Reserve eind deze maand de rente opnieuw gaat verlagen werd eerder deze week nog verder versterkt door tegenvallende cijfers over de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven van loonstrookverwerker ADP.

De AEX noteerde in de vroege handel 0,1 procent hoger op 959,65 punten, na de plus van 1,1 procent een dag eerder.