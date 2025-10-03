Rode Kruis: winterkou gevaar voor dakloze Afghanen na aardbeving

DEN HAAG (ANP) - Tienduizenden mensen in Afghanistan kunnen in de problemen komen door de naderende winter. Daarvoor waarschuwt het Rode Kruis na een aardbeving die een maand geleden plaatsvond in het land.

De aardbeving eiste ruim 2200 levens en duizenden huizen raakten onbewoonbaar. Nog altijd verblijven 11.000 ontheemden in tenten in de regio Kunar in het oosten van het land. Daarnaast slapen sommige mensen in de open lucht. In de bergen kan het in de winter min 20 graden worden, zegt het Rode Kruis.

Ook na de aardbeving in 2023 waarschuwde het Rode Kruis voor de gevolgen van het koude winterweer voor de Afghaanse bevolking. Tijdens de wintermaanden lag de heropbouw toen grotendeels stil.

Sinds de Taliban in 2021 weer aan de macht kwam, is het land deels internationaal geïsoleerd. Dit maakt het moeilijker voor organisaties om hulp te leveren.