Man bekent schuld in moordzaak Run-DMC-zanger in 2002

NEW YORK (ANP) - Een 52-jarige man heeft voor de rechtbank in New York gezegd dat hij medeschuldig is aan de dood van Jam Master Jay, de voorman van de formatie Run-DMC, in 2002. Volgens Amerikaanse media bekende Jay Bryant aan de rechter dat hij de daders binnenliet in het gebouw waar zij de muzikant belaagden.

"Ik wist dat zij een pistool bij zich hadden om Jason Mizell te doden", zei Bryant tegen de rechter. Jam Master Jay was de artiestennaam van Mizell. "Ik wist wat ze gingen doen en ik wist dat het fout was en een misdrijf." De man noemde geen andere namen van mensen die hij binnengelaten had.

Het onderzoek naar de moord op Jam Master Jay sleept al ruim twee decennia. Twee mannen, Karl Jordan en Ronald Washington, werden in 2024 door een jury schuldig bevonden aan de moord op de dj. Maar een rechter besloot eind 2025 dat de veroordeling van Jordan vernietigd moest worden omdat het motief niet voldoende zou zijn bewezen. De rechter achtte het motief van de andere man wel bewezen.