Kleine verliezen op aandelenbeurzen in New York

Economie
door anp
woensdag, 24 september 2025 om 22:29

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine verliezen gesloten. Beleggers lijken een pas op de plaats te maken na een eerdere opmars op Wall Street tot recordniveaus, die vooral werd gevoed door optimisme over AI en renteverlagingen.
De S&P 500 zakte 0,3 procent tot 6637,97 punten. De Dow-Jonesindex verloor 0,4 procent tot 46.121,28 punten en techbeurs Nasdaq sloot 0,3 procent lager op 22.497,86 punten.
Een dag eerder sloten de bekendste graadmeters op Wall Street ook al lager, na de waarschuwing van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell dat er risico's kleven aan te sterke renteverlagingen. Onlangs verlaagde de Fed de rente nog voor het eerst sinds vorig jaar.
In een interview met Financial Times zei Austan Goolsbee, president van de plaatselijke Fed in Chicago, het geen goed idee te vinden als de Amerikaanse centralebankenkoepel vooraf sterk hint op nieuwe renteverlagingen.
