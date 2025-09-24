ECONOMIE
China komt bij VN met nieuwe klimaatdoelen

Samenleving
door anp
woensdag, 24 september 2025 om 22:43
NEW YORK (ANP/RTR/BLOOMBERG) - China wil de uitstoot van broeikasgassen de komende tien jaar terugbrengen met 7 tot 10 procent. Dat zei president Xi Jinping via een videoboodschap op een klimaattop die was georganiseerd door VN-chef António Guterres.
China wil in diezelfde periode ook fors meer zonne- en windenergie gaan opwekken. Xi sprak over een verzesvoudiging ten opzichte van 2020. Het aandeel niet-fossiele brandstoffen in de totale energieconsumptie moet naar 30 procent gaan.
Xi zei niet welk jaar als vergelijkingsbasis geldt voor de reductiedoelen. In plaats daarvan sprak hij van een vermindering ten opzichte van de piek van de Chinese CO2-uitstoot.
De president merkte ook op dat "sommige landen" op klimaatgebied juist tegen de stroom ingaan, een kennelijke verwijzing naar de VS. De Amerikaanse president Donald Trump had klimaatverandering een dag eerder bij de VN afgedaan als oplichterij.
