ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kleinere banken verleiden spaarders met hogere depositorente

Economie
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 11:53
anp200126124 1
EINDHOVEN (ANP) - Kleinere Nederlandse banken proberen met hogere rentes op deposito's spaarders aan zich te binden, meldt vergelijkingswebsite Geld.nl. De geboden rente is soms wel een procentpunt hoger dan bij grootbanken.
Het afgelopen jaar zag Geld.nl al hogere rentes op normale spaarrekeningen bij kleinere banken. Dit jaar proberen die banken spaarders ook te verleiden met een hogere rente op deposito's. De Garantibank biedt een rente van 3 procent bij een deposito van 5 jaar. De hoogste rente van Europa, ziet Geld.nl.
Ook Ayvens verhoogt de tarieven voor zijn deposito's, bij een looptijd van 5 jaar is die nu 2,7 procent.
De rente op een deposito van 5 jaar is bij grootbanken ING, Rabobank en ABN Amro tussen de 1,95 en 2,3 procent. Geld.nl verwacht meer vraag naar deposito's nu de variabele spaarrente het afgelopen jaar is gedaald.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546527157

Deze simpele manier van bewegen levert verrassende gezondheidsvoordelen op

anp190126178 1

Trump tegen Britse premier: ik ben mogelijk verkeerd geïnformeerd

ANP-532166801

Leer Bayesiaans denken: zo neem je altijd de optimale beslissing

9effc1f6-40d2-4845-a82c-5db985f15091 (1)

De baas van ICE ziet er uit als een officier uit een nazi-film. Dat is blijkbaar opzettelijk

ANP-547937761

Zien: Trump schoffeert Macron; Sjuul Paradijs roept op om VS compleet te boycotten

ANP-544358556

Zijn de dagen van het kapitalisme geteld? ‘Het antikapitalisme is populairder dan ooit’

Loading