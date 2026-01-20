Kleinere banken verleiden spaarders met hogere depositorente

EINDHOVEN (ANP) - Kleinere Nederlandse banken proberen met hogere rentes op deposito's spaarders aan zich te binden, meldt vergelijkingswebsite Geld.nl. De geboden rente is soms wel een procentpunt hoger dan bij grootbanken.

Het afgelopen jaar zag Geld.nl al hogere rentes op normale spaarrekeningen bij kleinere banken. Dit jaar proberen die banken spaarders ook te verleiden met een hogere rente op deposito's. De Garantibank biedt een rente van 3 procent bij een deposito van 5 jaar. De hoogste rente van Europa, ziet Geld.nl.

Ook Ayvens verhoogt de tarieven voor zijn deposito's, bij een looptijd van 5 jaar is die nu 2,7 procent.

De rente op een deposito van 5 jaar is bij grootbanken ING, Rabobank en ABN Amro tussen de 1,95 en 2,3 procent. Geld.nl verwacht meer vraag naar deposito's nu de variabele spaarrente het afgelopen jaar is gedaald.