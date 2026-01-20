Onderzoek: Nederlanders overwegen minder producten VS te kopen

Nederlandse consumenten overwegen minder Amerikaanse producten te kopen nu de politieke en economische spanningen tussen Europa en de Verenigde Staten oplopen. Dat meldt Onderneming.nl, een kennisplatform voor ondernemers, op basis van eigen onderzoek. Volgens een enquête onder een consumentenpanel van duizend Nederlanders overwegen vier op de tien van hen minder Amerikaanse producten aan te schaffen.

De enquête werd gehouden na het dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om een aantal Europese landen, waaronder Nederland, een extra importheffing op te leggen vanwege hun steun aan Groenland. Op socialemediaplatforms zoals X worden sinds het dreigement van Trump om Groenland in te lijven ook meer oproepen gedeeld om Amerikaanse bedrijven te boycotten.

De bereidheid om het eigen koopgedrag daadwerkelijk te veranderen is volgens Onderneming.nl echter minder uitgesproken. Zo lijkt vooralsnog maar een klein deel echt van plan om Amerikaanse producten links te laten liggen.