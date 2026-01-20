ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Onderzoek: Nederlanders overwegen minder producten VS te kopen

Economie
door Redactie
dinsdag, 20 januari 2026 om 11:51
bijgewerkt om dinsdag, 20 januari 2026 om 12:02
anp200126123 1
 Nederlandse consumenten overwegen minder Amerikaanse producten te kopen nu de politieke en economische spanningen tussen Europa en de Verenigde Staten oplopen. Dat meldt Onderneming.nl, een kennisplatform voor ondernemers, op basis van eigen onderzoek. Volgens een enquête onder een consumentenpanel van duizend Nederlanders overwegen vier op de tien van hen minder Amerikaanse producten aan te schaffen.
De enquête werd gehouden na het dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om een aantal Europese landen, waaronder Nederland, een extra importheffing op te leggen vanwege hun steun aan Groenland. Op socialemediaplatforms zoals X worden sinds het dreigement van Trump om Groenland in te lijven ook meer oproepen gedeeld om Amerikaanse bedrijven te boycotten.
De bereidheid om het eigen koopgedrag daadwerkelijk te veranderen is volgens Onderneming.nl echter minder uitgesproken. Zo lijkt vooralsnog maar een klein deel echt van plan om Amerikaanse producten links te laten liggen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546527157

Deze simpele manier van bewegen levert verrassende gezondheidsvoordelen op

anp190126178 1

Trump tegen Britse premier: ik ben mogelijk verkeerd geïnformeerd

ANP-532166801

Leer Bayesiaans denken: zo neem je altijd de optimale beslissing

9effc1f6-40d2-4845-a82c-5db985f15091 (1)

De baas van ICE ziet er uit als een officier uit een nazi-film. Dat is blijkbaar opzettelijk

ANP-547937761

Zien: Trump schoffeert Macron; Sjuul Paradijs roept op om VS compleet te boycotten

ANP-544358556

Zijn de dagen van het kapitalisme geteld? ‘Het antikapitalisme is populairder dan ooit’

Loading