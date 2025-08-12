Kleinere prijsstijging woninghuren drukt inflatie in juli

Het dagelijks leven is in juli gemiddeld 2,9 procent duurder geworden dan in dezelfde maand een jaar geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van definitieve cijfers, die gelijk zijn aan de eerder gemelde snelle raming. De inflatie daalde daarmee ten opzichte van de 3,1 procent in juni.

De daling van de inflatie kwam vooral door de prijzen van huisvesting, die voor zowel huurwoningen als eigen woningen worden gemeten aan de hand van de ontwikkeling van de woninghuren. In juli waren de woninghuren 4,9 procent hoger dan een jaar eerder. In juni 2025 bedroeg die prijsstijging 5,4 procent. Ook een verblijf in een bungalowpark droeg bij aan de daling van de inflatie.

Vergeleken met de voorgaande maand stegen de consumentenprijzen in juli met 1,3 procent. De Nederlandse inflatie volgens de Europese rekenmethode bedroeg vorige maand 2,5 procent. Dat is lager dan de 2,8 procent in juni. De inflatie in de hele eurozone bleef in juli onveranderd op 2 procent.