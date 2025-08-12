ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kleinere prijsstijging woninghuren drukt inflatie in juli

Economie
door anp
dinsdag, 12 augustus 2025 om 6:56
bijgewerkt om dinsdag, 12 augustus 2025 om 6:58
anp120825040 1
Het dagelijks leven is in juli gemiddeld 2,9 procent duurder geworden dan in dezelfde maand een jaar geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van definitieve cijfers, die gelijk zijn aan de eerder gemelde snelle raming. De inflatie daalde daarmee ten opzichte van de 3,1 procent in juni.
De daling van de inflatie kwam vooral door de prijzen van huisvesting, die voor zowel huurwoningen als eigen woningen worden gemeten aan de hand van de ontwikkeling van de woninghuren. In juli waren de woninghuren 4,9 procent hoger dan een jaar eerder. In juni 2025 bedroeg die prijsstijging 5,4 procent. Ook een verblijf in een bungalowpark droeg bij aan de daling van de inflatie.
Vergeleken met de voorgaande maand stegen de consumentenprijzen in juli met 1,3 procent. De Nederlandse inflatie volgens de Europese rekenmethode bedroeg vorige maand 2,5 procent. Dat is lager dan de 2,8 procent in juni. De inflatie in de hele eurozone bleef in juli onveranderd op 2 procent.
Vorig artikel

Natuurbrand tijdens hittegolf bij Bordeaux

Volgend artikel

Gele tanden liggen (meestal) niet aan jou

POPULAIR NIEUWS

anp110825117 1

Rechter: alleen Epstein en Maxwell hadden seks met minderjarigen

48298743

Dit is La Rinconada: hoogste stad ter wereld is 'hel op aarde' met levensverwachting van slechts 35 jaar

ANP-531613328

Freek (van Suzan) voelt zich een stuk beter door medicijnen: een longarts legt uit hoe dat kan

ANP-460351846

Waarom sommige mensen 100 worden én geen nare ziektes krijgen

5a6c0e520f55b34be92b0ed0cc0c1201

Medegevangene: Ghislain zegt 'dirt' te hebben over Trump

shutterstock_1523322002

Spijt van een relatie: de helft van de vrouwen heeft het (en wat je ermee kunt)