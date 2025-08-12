Natuurbrand tijdens hittegolf bij Bordeaux

In het Franse departement Charente woedt sinds maandagmiddag een grote natuurbrand. Het vuur brak uit bij het gehucht Saint-Vallier, zo'n 80 kilometer ten noorden van Bordeaux. De brand verspreidde zich snel en heeft ongeveer 230 hectare natuur in de as gelegd. Maandagavond waren zo'n tweehonderd brandweerlieden betrokken bij de bestrijding van de brand, aldus BFMTV. Zij kregen het vuur nog niet onder controle.

Het zuiden van Frankrijk kampt momenteel met een "uitzonderlijke hittegolf", aldus de Franse krant Le Monde. In Bordeaux werd het maandag 41,6 graden, een record. Het vorige record in de stad was 41,2 graden, in juli 2019.

Het aantal Franse departementen waar code rood geldt vanwege de hitte stijgt dinsdagmiddag naar zestien, aldus Le Monde. De verwachting is dat de hitte nog tot het weekend aanhoudt.