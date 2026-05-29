ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kleinere vakbond Samsung wil bonussendeal via rechter tegenhouden

Economie
door anp
vrijdag, 29 mei 2026 om 8:03
anp290526050 1
SEOUL (ANP) - Een kleinere vakbond bij Samsung stapt naar de rechter in Zuid-Korea om de uitvoering van een nieuwe bonussendeal tegen te houden. Andere bonden bedongen onlangs gigantische bonussen voor medewerkers van de chipdivisie van Samsung, waarmee een staking werd afgewend. Die overeenkomst leidt tot onvrede bij medewerkers van de divisie voor consumentenelektronica, die veel minder hoge beloningen tegemoetzien.
Na dreiging met een grote staking en bemiddeling door de Zuid-Koreaanse regering gingen twee vakbonden en Samsung akkoord met bonussen voor chipmedewerkers die in sommige gevallen kunnen oplopen tot omgerekend ruim 350.000 euro.
Een vakbond die zo'n 13.000 medewerkers van divisies voor tv's, smartphones en huishoudelijke apparaten vertegenwoordigt, tekende tevergeefs bezwaar aan om een stemming tegen te houden. Nu wil deze bond de rechter vragen om de implementatie op te schorten, kondigde de juridisch adviseur van de Samsung Electronics Co Union (SECU) aan. De uitspraak wordt binnen een maand verwacht.
loading

POPULAIR NIEUWS

220669059_m

Vanaf deze leeftijd ga je aan je lichaam zien dat je rookt en drinkt

147395031_m

Airco jaagt stroomprijs naar recordniveau: wie vanavond de airco aanzet, betaalt de hoofdprijs

301884707_m

Welk land heeft de meeste datacenters? In het piepkleine Nederland staan er meer dan in Italië of India

168925989_m

Waarom intelligente mensen niet tegen lawaai kunnen

74e82fa_upload-1-tl6i1aka3e2d-rea10946547

Waarom rijden de Duitse treinen nooit meer op tijd?

shutterstock_2640639183

Waar je op moet letten als je op je veertigste van baan verandert

Loading