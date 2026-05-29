Drone-incident in Roemenië in Europa scherp veroordeeld

BRUSSEL (ANP) - Het incident waarbij een woongebouw in Roemenië is geraakt door een drone, wordt in Europa scherp veroordeeld. "De agressieoorlog van Rusland heeft opnieuw een grens overschreden", zei EU-kopstuk Ursula von der Leyen in een bericht op X. Ze stelde dat een nieuw sanctiepakket wordt voorbereid.

In Roemenië, dat in het noorden grenst aan Oekraïne, raakten volgens de autoriteiten twee personen gewond toen een drone het luchtruim binnenvloog en crashte op het gebouw. Von der Leyen sprak solidariteit uit met de Roemenen. "Een Russische droneaanval trof een dichtbevolkt gebied in Roemenië, waarbij burgers gewond raakten. Op EU-grondgebied."

Ook de pro-Europese leider van buurland Moldavië reageert geschokt. "Rusland is een gevaar voor iedereen en moet gestopt worden", aldus president Maia Sandu. Roemenië houdt Rusland verantwoordelijk voor het voorval en zegt diplomatieke maatregelen te nemen "als reactie op deze ernstige schending van het internationaal recht".