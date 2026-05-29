VS willen Amerikaanse ebolapatiënten in Europa laten behandelen

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse regering wil Amerikanen die in Afrikaanse landen worden blootgesteld aan ebola, niet laten terugkeren naar hun thuisland. Ze moeten in Kenia in quarantaine en worden overgebracht naar Europa voor een behandeling als ze besmet blijken te zijn, schrijven Amerikaanse media als Axios, NBC News en The New York Times.

Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zei deze week dat zijn land onder geen beding zal toestaan dat mensen met ebola de VS binnenkomen. Het is volgens de Amerikaanse autoriteiten ook sneller om patiënten met het levensgevaarlijke virus in Europa te laten behandelen.

De VS openen vrijdag een quarantainecentrum in Kenia en er wordt gekeken waar in Europa patiënten eventueel terecht kunnen. Eerder zijn al meerdere Amerikanen die in Congo waren blootgesteld aan het virus naar Europa gevlogen. Het gaat onder meer om een arts die in Duitsland wordt behandeld. Zijn gezin zit daar in quarantaine. Een andere arts zit in Tsjechië in isolatie.