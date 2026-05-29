ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS willen Amerikaanse ebolapatiënten in Europa laten behandelen

Samenleving
door anp
vrijdag, 29 mei 2026 om 7:58
anp290526048 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse regering wil Amerikanen die in Afrikaanse landen worden blootgesteld aan ebola, niet laten terugkeren naar hun thuisland. Ze moeten in Kenia in quarantaine en worden overgebracht naar Europa voor een behandeling als ze besmet blijken te zijn, schrijven Amerikaanse media als Axios, NBC News en The New York Times.
Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zei deze week dat zijn land onder geen beding zal toestaan dat mensen met ebola de VS binnenkomen. Het is volgens de Amerikaanse autoriteiten ook sneller om patiënten met het levensgevaarlijke virus in Europa te laten behandelen.
De VS openen vrijdag een quarantainecentrum in Kenia en er wordt gekeken waar in Europa patiënten eventueel terecht kunnen. Eerder zijn al meerdere Amerikanen die in Congo waren blootgesteld aan het virus naar Europa gevlogen. Het gaat onder meer om een arts die in Duitsland wordt behandeld. Zijn gezin zit daar in quarantaine. Een andere arts zit in Tsjechië in isolatie.
loading

POPULAIR NIEUWS

220669059_m

Vanaf deze leeftijd ga je aan je lichaam zien dat je rookt en drinkt

147395031_m

Airco jaagt stroomprijs naar recordniveau: wie vanavond de airco aanzet, betaalt de hoofdprijs

301884707_m

Welk land heeft de meeste datacenters? In het piepkleine Nederland staan er meer dan in Italië of India

168925989_m

Waarom intelligente mensen niet tegen lawaai kunnen

74e82fa_upload-1-tl6i1aka3e2d-rea10946547

Waarom rijden de Duitse treinen nooit meer op tijd?

shutterstock_2640639183

Waar je op moet letten als je op je veertigste van baan verandert

Loading