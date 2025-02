Klever: EU moet reageren als Trump met heffingen komt

WARSCHAU (ANP) - De Europese Unie moet reageren als de Amerikaanse president Donald Trump met importheffingen komt op Europese producten, zei minister Reinette Klever (Buitenlandse Handel) voor aanvang van een vergadering met Europese collega's in Warschau. "We moeten niet naïef zijn."

Trump heeft inmiddels importheffingen aangekondigd voor Mexico, Canada en China. Hij kondigde ook aan dat de Europese Unie "zeer snel" heffingen kan verwachten. Trump stoort zich al jaren aan het handelsoverschot dat de EU heeft met de Verenigde Staten.

Maar volgens Klever moet de belangrijkste boodschap zijn dat de EU wil samenwerken met de Amerikanen. De houding moet positief zijn, aldus de minister. Het is volgens haar ook belangrijk dat de EU-lidstaten de eenheid bewaren. "We zijn nu verenigd en we zijn van plan dat ook te blijven."

Mercosur

De Europese handelsministers komen voor het eerst samen sinds de beëdiging van Trump. Ook is het de eerste vergadering over het handelsbeleid onder de nieuwe Europese Commissie. Naast de relatie met de Verenigde Staten wordt ook gesproken over Mercosur, het vrijhandelsverdrag met een aantal landen in Zuid-Amerika.

Mercosur "ligt gevoelig in Nederland", zei Klever, "omdat het impact heeft op de landbouwsector." Er zijn veel andere markten waarmee we handel kunnen drijven, voegde ze eraan toe. In de Tweede Kamer zijn eerder moties aangenomen om niet akkoord te gaan met Mercosur.

Het verdrag ligt ook moeilijk in de coalitie. De PVV en BBB hebben zich eerder al tegen Mercosur uitgesproken, terwijl de VVD vindt dat het handelsverdrag zo snel mogelijk moet worden geratificeerd. Het kabinet heeft officieel nog geen standpunt ingenomen.