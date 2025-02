DEN HAAG (ANP) - In januari zijn bijna 66.000 illegale elektronische sigaretten en de vloeistoffen daarvoor in beslag genomen. Dit gebeurde in Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Almere. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit kan sinds het begin van dit jaar verboden vapes en e-liquids in beslag nemen.

De verkopers krijgen een boete. De hoogtes daarvan zijn niet bekendgemaakt, maar de bedragen kunnen oplopen tot 22.500 euro.