Klimaat blijft belangrijk voor Wereldbank ondanks opstelling VS

WASHINGTON (ANP) - Het klimaat blijft een belangrijk thema voor de Wereldbank, ook nu de Verenigde Staten eisen dat de bank terugkeert naar zijn kerntaak van armoedebestrijding. Dat heeft Wereldbank-bestuurder Axel van Trotsenburg, Nederlander en de op een na hoogste man bij de bank, gezegd tegen het ANP. Volgens hem staan de woorden 'livable planet' niet voor niets in grote letters op de muur bij de ingang van het hoofdkantoor in Washington.

De Wereldbank was vorig boekjaar met 50,8 miljard dollar aan klimaatprojecten de grootste klimaatfinancier in ontwikkelingslanden. Maar de VS klaagden dat de bank zich te veel met klimaat zou bezighouden. Het land dat zich al terugtrok uit het Klimaatakkoord van Parijs zinspeelde ook op een mogelijk vertrek uit de Wereldbank. Inmiddels lijken de VS toch te blijven, op voorwaarde dat de bank zijn koers bijstelt.

Echter, volgens Van Trotsenburg zijn armoedebestrijding en klimaat niet zomaar los te trekken. "We hebben ook zogenaamde klimaat- en ontwikkelingsrapporten over landen opgesteld. We geloven niet dat je klimaat in isolement kunt bekijken. Je moet het combineren met ontwikkeling." Met het opstellen van de rapporten gaat de bank door. En de bank wil ook vorig jaar op de klimaattop in Bakoe gedane toezeggingen over uitbreiding van zijn klimaatfinanciering nakomen.

Internationale samenwerking

"Ik werk al 37 jaar bij de bank", zegt de in Bussum geboren Van Trotsenburg, die volgende maand met pensioen gaat. "Er zal altijd wel iemand zijn die het ergens niet mee eens is", weet de 66-jarige. Toen hem werd gevraagd naar de oproep van de VS om minder op het klimaat te focussen, zei hij: "Er zijn misschien partijen die dat niet leuk vinden. Maar er zijn ook landen die er juist heel sterk aan hechten, onder meer in de EU."

Volgens Van Trotsenburg is het uiteindelijk zaak dat de bank een platform biedt dat internationale samenwerking mogelijk maakt, ondanks dat er soms verschillen zijn in ideeën. "We zijn met 189 landen. We moeten manieren vinden om zo goed mogelijk samen te werken."

Toch lijkt er wel iets veranderd. De boodschap bij de jaarvergadering van de bank deze week was niet gericht op klimaat, maar op banen. De bank heeft uitgerekend dat wereldwijd de komende tien tot vijftien jaar 1,2 miljard jongeren volwassen worden, terwijl dan waarschijnlijk maar 400 miljoen banen beschikbaar zijn. Dat gat van 800 miljoen banen wil de bank helpen dichten met bijvoorbeeld infrastructuurprojecten. Dat moet bij lokale bedrijven voor meer werkgelegenheid zorgen.