Tropische storm Fengshen doodt gezin van vijf in Filipijnen

PITOGO (ANP/AFP) - De tropische storm Fengshen heeft op het eiland Luzon in de Filipijnen een gezin van vijf personen om het leven gebracht.

Een boom viel op hun huis in een dorp vlakbij de stad Pitogo en verpletterde het gezin, onder wie twee kinderen van 11 en 2 jaar.

Fengshen raasde over de baai van Manila met een snelheid van 90 kilometer per uur.

47.000 mensen op Luzon verlieten hun huis en gingen naar gebieden die door de regering als veilig waren bestempeld.

Het land werd de afgelopen weken ook al getroffen door aardbevingen.