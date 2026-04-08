Klimaatdemonstranten voeren in Zaandam actie tegen AH-moeder

ZAANDAM (ANP) - Ruim honderd klimaatdemonstranten voeren woensdag in Zaandam actie tegen winkelconcern Ahold Delhaize, ziet een verslaggever van het ANP. Milieudefensie demonstreert tegenover de locatie van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van het moederbedrijf van onder meer Albert Heijn.

De actiegroep wil dat Ahold Delhaize meer doet om aan de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te voldoen, zijn uitstoot in de gehele keten terugdringt en groen boodschappen doen betaalbaarder maakt. Milieudefensie heeft een soort kassa neergezet met daarbij de tekst: 'Hey Albert Heijn, we willen betaalbaar én groen boodschappen doen!' Boven de kassa staat een bord met de tekst: 'groene kassa: gesloten'. Op de kassa liggen nepproducten, waaronder groente en fruit. De demonstranten staan in de rij voor de 'kassa' en houden groene boodschappenmandjes vast.

Sommige demonstranten hebben borden meegenomen waarop bijvoorbeeld staat: 'kies voor klimaat' en 'de aarde snakt naar betaalbaar biologisch'. Volgens Milieudefensie staan zo'n 150 mensen in de "groene rij".

Nieuwe beloningsbeleid

Aandeelhouders van Ahold Delhaize stemmen woensdag onder meer over het nieuwe beloningsbeleid voor topbestuurders. Milieudefensie is het niet eens met de voorgestelde hogere beloningen.

Vorig jaar demonstreerde onder andere Milieudefensie ook al bij de aandeelhoudersvergadering van Ahold Delhaize. Toen deden ongeveer honderd activisten mee.