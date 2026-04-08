Oprichter Ben & Jerry's raadt mensen aan minder Magnums te kopen

ROTTERDAM (ANP) - Ben Cohen, medeoprichter van ijsmerk Ben & Jerry's, raadt consumenten aan minder Magnums te kopen, om daarmee Ben & Jerry's te helpen "bevrijden". Dat vertelde de Amerikaanse zakenman op een bijeenkomst in Rotterdam.

De oprichters van het ijsmerk zijn sinds 2021 in conflict met toenmalig eigenaar Unilever en opvolger The Magnum Ice Cream Company, waar het merk nu onder valt, omdat het merk in de Palestijnse gebieden wordt verkocht. Dit ondanks protesten van Ben & Jerry's zelf. De 75-jarige Cohen wil nu dat de eigenaar het ijsmerk afstoot, omdat het zich niet langer mag uitspreken over maatschappelijke problemen.

Nadat hem tijdens de bijeenkomst de vraag werd gesteld of mensen daarom Ben & Jerry's-ijs zouden moeten boycotten, om Magnum onder druk te zetten, antwoordde hij dat dat waarschijnlijk weinig uithaalt. Dat leidt er volgens hem alleen maar toe dat Ben & Jerry's zwakker wordt en banen van werknemers in gevaar komen. "Het helpt waarschijnlijk meer om van de andere merken van Magnum minder ijsjes te kopen. Dat doet ze meer pijn", voegde hij toe.

Free Ben & Jerry-campagne

Cohen is momenteel in Nederland om zijn Free Ben & Jerry's-campagne verder onder de aandacht te brengen. Dinsdag protesteerde hij voor het kantoor van Magnum en wilde hij handtekeningen overhandigen van mensen die zijn campagne steunen. Hij kreeg echter geen kans om iets te overhandigen, omdat hij niet werd binnengelaten.

Ondanks dat het conflict al jaren duurt, ziet de medeoprichter wel licht aan het einde van de tunnel. "Zowel Magnum als Ben & Jerry's heeft hier geen baat bij, dus ik verwacht dat dit binnen een paar maanden is opgelost. Hopelijk geeft het bestuur snel toestemming om Ben & Jerry's van eigenaar te laten wisselen."

Het ANP heeft The Magnum Ice Cream Company om een reactie gevraagd.