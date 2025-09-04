ECONOMIE
KLM akkoord met drie bonden over grond-cao, niet met CNV en FNV

Economie
door anp
donderdag, 04 september 2025 om 10:10
anp040925081 1
AMSTELVEEN (ANP) - Luchtvaartmaatschappij KLM heeft een principeakkoord bereikt met de vakbonden NVLT, VKP en De Unie over een nieuwe cao voor het grondpersoneel. FNV en CNV hebben zich vooralsnog niet aangesloten bij de overeenkomst. Zij kondigden eerder stakingen aan op Schiphol uit onvrede over het loonbeleid van KLM, maar die acties werden door de rechter verboden.
KLM en de drie bonden hebben afgesproken dat de lonen tussen oktober 2025 en eind 2026 2,25 procent stijgen. Ook wordt de regeling over winstdeling gelijkgetrokken met die voor ander personeel. Ook wordt een regeling waarmee oudere werknemers minder kunnen werken permanent.
Volgens KLM vertegenwoordigen NVLT, VKP en De Unie meer dan de helft van de bij een bond aangesloten grondmedewerkers. "KLM heeft FNV en CNV uitgenodigd om zich bij het akkoord aan te sluiten", meldt de luchtvaartmaatschappij.
