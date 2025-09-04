B&B Vol liefde: is het niet gewoon een beetje saai?

B&B Vol liefde kabbelt rustig de laatste week in. Eigenlijk is overal wel duidelijk of het wat wordt. Je kunt tegen beter weten in denken dat de vlam nog in de pan slaat bij Ingrid en Eric of hopen dat Monique ontploft omdat Dick haar maar niet zoent, maar de kans is nog groter dat Rolf het hart van Magda verovert.

De stugge tachtiger kijkt nog liever zeilfilmpjes van zichzelf terug dan dat hij Magda laat merken dat hij haar leuk vindt. Hij denkt nog steeds dat hij god's gift to women is en dat ze wel als vliegen op de stroop naar hem toe komen. Nou dat is buiten Magda gerekend. En Gene niet te vergeten, die de tijd van zijn leven heeft als gastheer bij de barbecue met buren en vrienden van Magda. Terwijl Rolf in een hoekje zit met een dekentje over hem heen vermaakt Gene de gasten. Precies zoals Magda het graag ziet. Dat kan bijna niet meer misgaan.

Op herhaling

Verder is deze aflevering vooral een herhaling van zetten: Eveline doet weer alsof ze een man leuk vindt, terwijl je van mijlenver ziet aankomen dat het niks wordt. Margot komt terug bij Rob en ze gaan verder waar ze gebleven zijn: maar weer een beetje elkaar 'ontdekken' en kijken of er 'meer in zit'. Dick zoent nog steeds niet met Monique, terwijl hij dat normaal op de eerste date al doet, benadrukt hij nog maar eens. En Eric springt om Ingrid heen als een jonge hond, die al aan voelt komen dat hij straks naar het asiel gebracht wordt.

Benieuwd waar in vredesnaam de laatste paar afleveringen mee gevuld gaan worden. Ongetwijfeld komt Sylwia nog een aantal keer door het beeld paraderen op roze naaldhakken, terwijl ze 'koesjes' geeft aan de verlegen Illya. Daniël zien we vast nog een paar keer met een bezweet hoofd de slaapkamer uitkomen, vertellend tegen de camera dat er 'meer is gebeurd dan alleen zoenen'. En wie weet, gebeurt er eindelijk iets in Suriname, een zoen zou al heel wat zijn.