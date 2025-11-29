ECONOMIE
KLM blijft vliegen op Curaçao, geen impact Venezuela-stap Trump

Economie
door anp
zaterdag, 29 november 2025 om 15:14
anp291125091 1
AMSTELVEEN (ANP/RTR) - KLM blijft vliegen op Caribische eilanden als Curaçao en Aruba, nu de Amerikaanse president Donald Trump een sluiting van het luchtruim van Venezuela heeft afgekondigd. De eilanden, onderdeel van het Nederlandse koninkrijk, liggen zeer dicht bij het Zuid-Amerikaanse land.
Volgens een woordvoerster van KLM heeft de stap van Trump geen impact op vluchten van de maatschappij. KLM vliegt al ruim een week niet meer door het Venezolaanse luchtruim, laat ze weten. Dat kan betekenen dat KLM-vluchten naar bestemmingen in Zuid-Amerika iets moeten omvliegen.
Vorige week waarschuwde de Amerikaanse luchtvaartautoriteit grote luchtvaartmaatschappijen ook al voor een "potentieel gevaarlijke situatie" bij het vliegen boven Venezuela vanwege een "verslechterende veiligheidssituatie en verhoogde militaire activiteit in of rond" het land.
