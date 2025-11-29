ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nieuwe partij Britse politiek veteraan Corbyn bijeen

Samenleving
door anp
zaterdag, 29 november 2025 om 15:16
anp291125092 1
LIVERPOOL (ANP) - De Britse socialist Jeremy Corbyn (76) heeft het eerste congres geopend van zijn nieuwe partij, die moet uitgroeien tot een geloofwaardig links alternatief voor regeringspartij Labour. Op de bijeenkomst in Liverpool wordt naar verwachting ook de naam bekendgemaakt van de partij, die tot dusver bekendstaat als Your Party. Leden kunnen erover stemmen en hebben volgens Britse media de keus uit namen als Our Party, Popular Alliance en For The Many.
Voormalig Labourleider Corbyn greep zijn toespraak aan om op te roepen tot eenheid. "Als partij moeten we samenkomen en verenigd zijn, want verdeeldheid en onenigheid zullen de belangen van de mensen die we willen vertegenwoordigen niet dienen", verklaarde hij.
Britse media schreven de afgelopen tijd over conflicten tussen Corbyn en Zarah Sultana, eveneens oud-Labour. "Op een gegeven moment hadden we zes Kamerleden en vier verschillende facties", zei een bron tegen de krant The Guardian over de interne verdeeldheid.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp281125166 1

Informateur Buma maakt onbegrijpelijke blunder

ANP-505642288

Gek genoeg is deze gewoonte een belangrijke voorspeller van een goed huwelijk

autobandencheck profieldiepte controleren

Hebben winterbanden in Nederland nut?

generated-image (4)

Dit onopvallende kastje vreet meer stroom dan je koelkast

AA1R6vNq

Artsen waarschuwen: herken deze 8 signalen vóór maagkanker te laat is

Kat-miauwt-768x512

Miauw-alert: katten praten anders tegen mannen dan tegen vrouwen

Loading