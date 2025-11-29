Nieuwe partij Britse politiek veteraan Corbyn bijeen

LIVERPOOL (ANP) - De Britse socialist Jeremy Corbyn (76) heeft het eerste congres geopend van zijn nieuwe partij, die moet uitgroeien tot een geloofwaardig links alternatief voor regeringspartij Labour. Op de bijeenkomst in Liverpool wordt naar verwachting ook de naam bekendgemaakt van de partij, die tot dusver bekendstaat als Your Party. Leden kunnen erover stemmen en hebben volgens Britse media de keus uit namen als Our Party, Popular Alliance en For The Many.

Voormalig Labourleider Corbyn greep zijn toespraak aan om op te roepen tot eenheid. "Als partij moeten we samenkomen en verenigd zijn, want verdeeldheid en onenigheid zullen de belangen van de mensen die we willen vertegenwoordigen niet dienen", verklaarde hij.

Britse media schreven de afgelopen tijd over conflicten tussen Corbyn en Zarah Sultana, eveneens oud-Labour. "Op een gegeven moment hadden we zes Kamerleden en vier verschillende facties", zei een bron tegen de krant The Guardian over de interne verdeeldheid.