Shorttracker Van 't Wout eindigt als vijfde op 1500 meter

DORDRECHT (ANP) - Shorttracker Jens van 't Wout is als vijfde geëindigd op de 1500 meter van de wereldbekerwedstrijd in Dordrecht. Hij bood lang goed partij aan de Canadese favoriet William Dandjinou, maar moest zich gewonnen geven toen hij bijna ten val kwam. Dandjinou schreef de wedstrijd op zijn naam.

Van 't Wout was betrokken bij een valpartij in de halve finale, maar mocht van de jury toch aan de eindstrijd deelnemen omdat hij omver werd geschaatst. Hij won vorige week goud op de 1000 meter van de wereldbekerwedstrijd in Gdansk.

Friso Emons won de B-finale en eindigde als achtste. Itzhak de Laat kwam ten val in de halve finale.

De vierde wedstrijd in de World Tour in Dordrecht is de laatste wedstrijd die meetelt in de strijd om startplaatsen voor de Olympische Spelen van Milaan volgend jaar.