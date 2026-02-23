KLM blijft vliegen op Mexico, reisbranche merkt weinig van onrust

AMSTELVEEN (ANP) - Luchtvaartmaatschappij KLM blijft voorlopig vliegen op Mexico. Ook Nederlandse reisbureaus merken nog weinig van de situatie in het land, laten zij desgevraagd weten. In een deel van Mexico is het onrustig sinds de dood van de beruchte drugsbaas El Mencho zondagochtend.

"KLM vliegt op dit moment een ongewijzigd schema op Mexico", meldt de luchtvaartmaatschappij. Maandag staat een vlucht naar Mexico-Stad gepland. KLM zegt de veiligheidssituatie continu te monitoren en actie te nemen als dat nodig is.

TUI biedt reizen aan naar het oosten van Mexico. De onrust vindt vooral in westelijke deelstaten plaats. Brancheorganisatie voor reisbureaus ANVR zegt geen melding te hebben gekregen van problemen bij leden.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders die zich in bepaalde deelstaten bevinden om binnen te blijven. Met name in Jalisco, in het westen van Mexico, is het onrustig door onder andere wegblokkades.