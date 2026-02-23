BBC: Andrew liet massages en reizen betalen door Britten

De voormalige Britse prins Andrew Mountbatten-Windsor heeft in zijn tijd als handelsgezant kosten voor massages en dure reizen afgewenteld op belastingbetalers. Dat schrijft de BBC op basis van getuigenissen van oud-overheidsmedewerkers.

Volgens een van de medewerkers die de BBC sprak, zou interne kritiek op Andrews pogingen om "massagediensten" niet zelf te betalen, van hogerhand zijn afgewezen. Op foto's die van Andrew opdoken in de zogenoemde Epstein-files is onder meer te zien hoe hij een voetmassage krijgt van een jonge vrouw in een woning van de Amerikaanse investeerder en zedendelinquent Jeffrey Epstein.

Hoewel volledige cijfers ontbreken, bedroeg Andrews laatst bekende salaris voor zijn adellijke rollen 249.000 pond (indertijd circa 290.000 euro). Vermoed wordt dat hij nadien financieel werd bijgestaan door toenmalig koningin Elizabeth.

Epstein overleed in 2019 in zijn cel, in afwachting van zijn proces voor het op grote schaal seksueel uitbuiten van minderjarige vrouwen.