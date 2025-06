KLM doet 'klemmend beroep' op bonden om niet te staken

SCHIPHOL (ANP) - KLM doet een "klemmend beroep" op de vakbonden om weer terug aan de onderhandelingstafel te komen en niet te gaan staken. Hierover heeft de luchtvaartmaatschappij een brief gestuurd aan FNV en CNV.

"Hierin uiten wij onze zorgen over de signalen over een 24-uursstaking", aldus KLM. "Alleen samen komen we tot oplossingen die recht doen aan de belangen van alle medewerkers en die de toekomst van KLM veiligstellen."

FNV gaf eerder deze maand aan een staking van 24 uur te willen organiseren bij grondpersoneel van KLM. Vakbonden hadden de vliegmaatschappij een ultimatum gesteld om in te gaan op hun eisen voor een nieuwe cao voor de circa 14.000 werknemers die bijvoorbeeld bagage in- en uitladen of passagiers te woord staan. Het gaat bij FNV onder andere om een loonsverhoging die minstens gelijke tred houdt met de inflatie en een permanente zwaarwerkregeling.

Dergelijke staking

KLM waarschuwt dat een dergelijke staking zal zorgen voor "vele dagen aan hinder, annuleringen en extra kosten die in de tientallen miljoenen zullen lopen."

De luchtvaartmaatschappij wijst verder op de grote onzekerheden wereldwijd, waarbij conflicten oplaaien. "Op het moment van het schrijven van deze brief kan er al een nieuwe oorlog of conflict zijn uitgebroken. Handelstarieven drijven kosten op. We kunnen niet vliegen over Rusland. We hebben vorige week alle vluchten naar Dubai, Riyad en Dammam moeten annuleren. De brandstofprijzen gaan door het dak", vervolgt KLM. Daarbij zijn de havengelden "extreem" gestegen.

De tekorten aan onderdelen, technici en piloten zijn er volgens KLM nog steeds. "De wereld staat meer en meer in brand. De kosten kunnen we nu niet nog verder laten oplopen."