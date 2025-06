KLM, Qatar Airways, Emirates en Etihad passen vliegschema's aan

SCHIPHOL (ANP) - Meerdere luchtvaartmaatschappijen gaan hun vliegschema's aanpassen of hebben dat al gedaan, aldus een woordvoerder van Schiphol. Ze doen dit nu de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar en Bahrein hun luchtruim hebben gesloten. Het gaat om KLM, Qatar Airways, Emirates en Etihad Airways.

"Wat ze in de praktijk doen als ze hun bestemmingen willen bereiken is om het gesloten luchtruim heen vliegen. Als dat niet mogelijk is, zullen ze tot annuleren moeten overgaan", zei de woordvoerder van de luchthaven.

Een woordvoerder van KLM kon nog niet direct zeggen wat de gevolgen zijn voor het vliegverkeer.