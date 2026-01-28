ECONOMIE
KLM hervat vrijdag vluchten naar Dubai

woensdag, 28 januari 2026 om 11:17
AMSTERDAM (ANP) - KLM verwacht vrijdag weer naar Dubai te vliegen. Vluchten naar de Israëlische hoofdstad Tel Aviv gaan voorlopig nog niet door. Dat meldt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij. Vorige week vrijdag maakte KLM bekend meerdere luchtruimen in het Midden-Oosten te mijden vanwege de "geopolitieke situatie".
KLM hervatte dinsdag al de vluchten naar Riyadh en Dammam in Saudi-Arabië. Wanneer de luchtvaartmaatschappij ook weer naar Israël vliegt, is niet duidelijk. "Op basis van de actuele veiligheidssituatie en de operationele haalbaarheid hebben we besloten onze vluchten naar Tel Aviv vooralsnog niet te hervatten", laat een woordvoerder weten.
Alle passagiers die hinder hebben ondervonden van de geannuleerde vluchten naar het Midden-Oosten, zijn inmiddels omgeboekt, meldt KLM. Reizigers die liever niet meer willen vliegen, kunnen een terugbetaling van de vlucht aanvragen.
