Zwijgcultuur: ambtenaren hielden Palestijnse dodentallen achter voor Schoof

Ambtenaren
van het ministerie van Buitenlandse Zaken onthielden premier Schoof doelbewust informatie over Palestijnse slachtoffers in voorbereiding op een gesprek met de leider van een Arabisch land. Dit blijkt uit onderzoek van Vrij Nederland.
Betrokkenen noemen het voorval exemplarisch voor de cultuur op het departement. Diplomaten die zich uitspreken tegen Israëlische oorlogsmisdaden in Gaza
krijgen 'in het belang van hun carrière' het advies te zwijgen, terwijl een ambtenaar die het Israëlische geweld al jaren openlijk vergoelijkt, is gepromoveerd tot landenvertegenwoordiger Israël - een zeer belangrijke rol in de informatievoorziening voor het ministerie over de regio.