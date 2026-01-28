Oefening luchtmacht met F-35's op Schiphol uitgesteld door mist

SCHIPHOL (ANP) - De voor woensdagochtend geplande oefening met F-35-gevechtsvliegtuigen is uitgesteld door de dichte mist op luchthaven Schiphol, meldt de Koninklijke Luchtmacht. "We hopen dat in de loop van de dag, als de mist is opgetrokken, de toestellen alsnog de lucht in kunnen", zegt een woordvoerder.

Woensdag is de tweede dag van de oefeningen. De F-35's hebben dinsdag voor het eerst vanaf Schiphol gevlogen. De vliegtuigen oefenen voor oorlogstijd vanaf Nederlands belangrijkste burgerluchthaven, terwijl het reguliere vliegverkeer op de luchthaven gewoon doorgaat.