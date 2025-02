KLM houdt last van lange levertijden onderdelen en pilotentekort

AMSTELVEEN (ANP) - KLM blijft last houden van lange levertijden van vliegtuigonderdelen en kampt met een tekort aan piloten. Daardoor kan KLM deze zomer intercontinentaal niet zoveel vliegen als wanneer er wel voldoende piloten en toestellen beschikbaar zouden zijn.

KLM vliegt in de zomerperiode op ongeveer 90 procent van de intercontinentale capaciteit. De situatie moet deze zomer en de aankomende winter verbeteren, laat een woordvoerster weten. Ze kan niet zeggen wanneer de problemen, die tijdens de coronaperiode zijn ontstaan, zijn opgelost. "Het duurt echt een tijd voor dat helemaal is bijgetrokken."

Voor wat betreft het pilotentekort benadrukt KLM dat er met pilotenvakbond VNV overeenstemming is bereikt over tijdelijke maatregelen om de inzetbaarheid van piloten te vergroten. Dat moet onder meer gebeuren door het uitbreiden van de mogelijkheden om vliegtuigen inclusief bemanning in te huren van derden, laat de woordvoerster weten.

Zomerdienstregeling

In de zomerdienstregeling, die loopt van 30 maart tot en met 25 oktober, biedt de luchtvaartmaatschappij in totaal 4 procent meer stoelen aan ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. KLM maakt deze zomer gebruik van drie nieuwe Boeing 787-10 toestellen voor intercontinentale routes. Ook de nieuwe Airbus A321neo wordt steeds vaker ingezet.

KLM hervat daarnaast vanaf 1 juni de vluchten naar Tel Aviv. De luchtvaartmaatschappij had de vluchten naar de Israëlische stad opgeschort als gevolg van spanningen in het Midden-Oosten.