KLM kampt niet met brandstoftekort ondanks uitgeweken vlucht

SCHIPHOL (ANP) - KLM heeft niet te maken met een brandstoftekort, ondanks dat een vlucht van de luchtvaartmaatschappij dinsdag van Paramaribo naar Schiphol moest uitwijken naar Frans-Guyana. Dat laat een woordvoerster weten.

De Surinaamse nieuwssite Waterkant meldde dat de vlucht uit Suriname omvloog via de luchthaven van Cayenne om bij te tanken. De woordvoerster van KLM stelt dat de tussenstop samenhing met "een operationele situatie rond de brandstofafhandeling op de luchthaven in Paramaribo". Ze wil niet toelichten wat dat precies betekent. Wel zegt ze dat KLM het ongemak "betreurt".

Door de blokkade van de Straat van Hormuz is een tekort aan vliegtuigbrandstof ontstaan in sommige delen van de wereld en is kerosine duurder geworden voor luchtvaartmaatschappijen. KLM besloot eerder vluchten van en naar Schiphol te schrappen vanwege de stijgende kosten voor kerosine. Een aantal vluchten binnen Europa zou daardoor volgens de luchtvaartmaatschappij niet rendabel uitgevoerd kunnen worden.