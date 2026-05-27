Topman Frankfurt Airport voorziet geen kerosinetekort deze zomer

Economie
door anp
woensdag, 27 mei 2026 om 10:34
FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG/DPA) - Reizigers hoeven zich deze zomer geen zorgen te maken over een tekort aan vliegtuigbrandstof. Dat zegt topman Stefan Schulte van Frankfurt Airport in een interview met de Duitse krant Handelsblatt. Door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz is er minder kerosine beschikbaar.
"Ik zou tegen elke passagier duidelijk willen zeggen: maak je op dit moment geen zorgen over je boeking", zegt de topman daarover. Volgens hem zal er gedurende de zomer voldoende kerosine zijn in Europa.
Schulte noemt zorgen over ergens gestrand raken ongegrond. "Landen zoals India of China gaan zeer professioneel met de situatie om door reserves aan te leggen. Elk vliegtuig dat daar mag landen, kan ook weer terugvliegen."
De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft woensdag ook geprobeerd om klanten gerust te stellen. "Er zijn geen signalen van onze leveranciers dat de brandstofvoorziening deze zomer in gevaar komt", stelt commercieel directeur Dieter Vranckx.
