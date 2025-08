KLM maakt afspraken met piloten om meer te kunnen vliegen

AMSTELVEEN (ANP) - KLM heeft afspraken gemaakt met pilotenvakbond VNV, waardoor de maatschappij veel meer denkt te kunnen vliegen. Volgens de deal werken piloten in het zomerseizoen van 2026 bijvoorbeeld een dag extra per maand. Ook kunnen piloten eens per kwartaal een extra dag in het weekend werken.

"Naar verwachting kunnen meer dan 10.000 extra vluchten worden uitgevoerd en miljoenen extra passagiers naar hun bestemming worden gebracht", staat in een verklaring.

KLM had last van een pilotentekort, maar door dit principeakkoord zou dit versneld worden opgelost. Zo zijn ook afspraken gemaakt over de opleiding van piloten. Verplichte simulatortrainingen en examens kunnen voortaan ook in de weekenden van de vliegers plaatsvinden.

Volgens KLM krijgen de piloten ook een "bijpassende compensatie" voor deze "grote investering in de toekomst van het bedrijf". Zo wordt de bestaande regeling waarmee piloten eens per jaar met korting mogen reizen, structureel gemaakt.