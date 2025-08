Jordanië beschuldigt kolonisten van aanval op hulpkonvooi

AMMAN (ANP/RTR) - De Jordaanse regering zegt dat Joodse kolonisten een hulpkonvooi hebben aangevallen en geblokkeerd dat onderweg was van Jordanië naar de Gazastrook. Volgens Jordanië doet Israël niet genoeg om dergelijke incidenten te voorkomen. Volgens een regeringswoordvoerder moet Israël ingrijpen als kolonisten een hulpkonvooi proberen tegen te houden.

Hij sprak over een konvooi van dertig vrachtwagens dat is opgehouden door de acties van kolonisten. Over het konvooi waren duidelijke afspraken met Israël gemaakt, beklemtoonde de regeringswoordvoerder.