KLM mijdt zaterdag luchtruimen Midden-Oosten, zondag nog onbekend

SCHIPHOL (ANP) - KLM mijdt zaterdag "uit voorzorg" de luchtruimen van Iran, Irak, Israël en diverse landen rond de Perzische Golf in verband met de aanvallen op Iran. Daardoor vallen de vluchten naar Tel Aviv, Dubai, Riyad en Dammam uit. Door de onzekere situatie is het niet duidelijk wat het betekent voor de vluchten van zondag, laat de luchtvaartmaatschappij zaterdagmiddag weten.

Passagiers van wie de vlucht is geannuleerd, zijn al op de hoogte gebracht. "Zodra het kan, worden passagiers omgeboekt", stelt KLM. "Passagiers die ervoor kiezen om niet meer te reizen, kunnen een voucher of volledige terugbetaling aanvragen."

KLM meldde eerder op de dag al dat de vlucht naar Tel Aviv van zaterdagochtend "uit veiligheidsoverwegingen" niet doorging. Dit had eigenlijk voorlopig de laatste vlucht naar de Israëlische stad moeten zijn.

Na zaterdag zou KLM sowieso niet meer vliegen op Tel Aviv. Dat recente besluit had niet te maken met specifieke veiligheidsredenen. Volgens de maatschappij was het "commercieel en operationeel niet haalbaar" om de vluchten naar Tel Aviv langer door te zetten.