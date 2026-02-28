Olympisch kampioen Groenewoud wint 3000 meter op NK allround

HEERENVEEN (ANP) - Marijke Groenewoud staat na twee afstanden aan de leiding van het NK allround. De olympisch kampioen op de massastart won de 3000 meter in ijsstadion Thialf in Heerenveen (3.56,65).

Groenewoud liet voor het NK via haar coach weten dat ze zondag niet meer van start wil gaan met het oog op het WK van volgende week in Heerenveen.

Merel Conijn stapte na de 500 meter uit het toernooi en deed niet meer mee aan de 3000 meter. Zij uitte afgelopen week kritiek op de schaatsbond, die Antoinette Rijpma-de Jong, Joy Beune en Groenewoud heeft aangewezen voor het WK. Daardoor zijn er op het NK geen tickets meer te verdienen voor dat WK. Gioya Lancee staat tweede in het algemeen klassement van het NK allround.

Mannen

De mannen schaatsen later op zaterdag de 5000 meter. De winnaar van het NK kwalificeert zich voor het WK. Chris Huizinga en Stijn van de Bunt zijn al zeker van deelname. Louis Hollaar won de 500 meter.

Ook het NK sprint wordt zaterdag en zondag in Heerenveen afgewerkt.