Medeoprichter Jerry Greenfield vertrekt bij Ben & Jerry's

SOUTH BURLINGTON (ANP) - Medeoprichter Jerry Greenfield heeft besloten te vertrekken bij Ben & Jerry's. Dat meldt de andere oprichter van het Amerikaanse ijsmerk Ben Cohen in een bericht op X, waarin hij een verklaring deelt. "Dit is een van de moeilijkste en pijnlijkste beslissingen die ik ooit heb moeten maken", stelt Greenfield daarin.

Het in 1978 opgerichte Ben & Jerry's staat bekend om zijn bijzondere smaken, maar ook om de vaak progressieve maatschappelijke idealen waar het merk zich aan verbindt. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000. Destijds werd afgesproken dat een onafhankelijke raad de sociale waarden van het ijsmerk zou beschermen. Inmiddels is bekend dat Unilever zijn ijsdivisie in november afsplitst.

Maar de onafhankelijkheid die Unilever had toegezegd, is volgens Greenfield weg. "En dat in een tijd waarin de regering van ons land de burgerrechten, stemrechten, rechten van immigranten, vrouwen en de lgbtq-gemeenschap aanvalt", aldus de medeoprichter.