KLM-piloten in opleiding stichten brand op vliegveld

Drie piloten in opleiding hebben 22 februari brand gesticht in hun onderkomen op het vliegveld Eelde. Ze stookten vuurtjes op hun balkon en voor de deur van het gebouw waar aspirant-piloten twee jaar wonen tijdens hun (peperdure) opleiding. Dat meldt het FD.

De brandweer van de luchthaven moest zaterdag met groot materieel uitrukken om de brand te blussen. Rond hetzelfde tijdstip moest echter een vlucht van Transavia uit Zweden landen op het vliegveld. Dat toestel moest in de lucht rondjes draaien, omdat het niet veilig was om te landen. Dat had te maken met de inzet van de brandweer bij het complex van de KLM Flight Academy.

De drie worden vervolgd door justitie en zijn door de KLM voor een jaar geschorst van de KLM Flight Academy. De luchtvaartmaatschappij stelt in een reactie ‘dit soort gedrag ten zeerste af te keuren’. Bij de opleiding ligt de nadruk op veiligheid. Brandstichten hoort daar niet logisch bij.