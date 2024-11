KLM in zwaar weer ondanks volle vliegtuigen: ‘historisch laag resultaat’

Het gaat KLM niet bepaald voor de wind dit jaar. De luchtvaartmaatschappij meldt over de eerste negen maanden ‘historisch lage’ resultaten, mede dankzij de stijgende personeelskosten, duurdere materialen en oplopende havengelden. KLM-ceo Marjan Rintel laat weten dat er een stevig pakket maatregelen in de maak is. “En daar zijn we in volle vaart mee bezig”, benadrukt ze op BNR.

KLM wist in het derde kwartaal nog wel een operationele winst van 396 miljoen euro te boeken, maar dat is toch ruim 300 miljoen euro minder dan in dezelfde periode vorig jaar. "Dat is onder andere te verklaren doordat de capaciteiten onvoldoende worden benut door het tekort aan piloten en de wereldwijde problematiek met onderdelen", legt Rintel uit. Met de aangekondigde maatregelen hoopt KLM de productiviteit weer op te krikken en tegelijkertijd kosten te besparen. Investeringen zullen hierbij ook deels worden uitgesteld of zelfs geschrapt.

Investeringen onder de loep

Er is wel één lichtpuntje, aldus Rintel: “Het goede nieuws is dat mensen blijven reizen, dat zie je ook terug in de omzet.” Maar alleen met volle vliegtuigen redt KLM het niet. Om ook nog in de toekomst te kunnen investeren in schonere en zuinigere vliegtuigen, moet het mes in de kosten. Welke maatregelen hiervoor precies nodig zijn, is volgens Rintel onderwerp van intern overleg. De resultaten van deze koerswijziging zullen echter pas in 2025 zichtbaar zijn. “De maatregelen komen tot uiting in 2025.”

Een van de zaken die KLM overweegt aan te pakken is de Catering Services. Alles ligt hierbij open: “Er wordt gekeken naar financiering, het zelf doen, en naar derden. De komende maanden wordt daar een besluit over genomen.”

Schiphol: duur en duurder