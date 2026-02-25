KLM schort vanaf 1 maart vluchten naar Tel Aviv op

AMSTELVEEN (ANP) - KLM schort vanaf zondag 1 maart de vluchten naar Tel Aviv tot nader order op, meldt de luchtvaartmaatschappij. De luchtvaartmaatschappij zegt om "operationele en commerciële" redenen niet meer naar de Israëlische stad te vliegen.

"KLM past haar wereldwijde netwerk continu aan op de marktvraag en operationele omstandigheden. Op dit moment is het voor KLM commercieel en operationeel niet haalbaar om vluchten naar Tel Aviv uit te voeren", meldt een woordvoerster.

In januari schortte KLM de vluchten naar Tel Aviv tijdelijk op, omdat vliegen boven meerdere landen in het Midden-Oosten niet veilig genoeg was. Op de vraag of ook nu veiligheidsoverwegingen meespelen, ging KLM niet in.