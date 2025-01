KLM schrapt 250 kantoorbanen, sluit gedwongen ontslagen niet uit

SCHIPHOL (ANP) - KLM gaat 250 kantoorbanen schrappen, maakte de luchtvaartmaatschappij woensdag bekend. "Daarbij proberen we om gedwongen ontslagen te voorkomen, al kunnen we het niet bij voorbaat uitsluiten", zei topvrouw Marjan Rintel in een toelichting.

In oktober vorig jaar kondigde KLM een pakket maatregelen aan om de financiële en operationele prestaties van het bedrijf structureel te verbeteren. "De afgelopen maanden zijn de maatregelen, die moeten leiden tot een verbetering van het bedrijfsresultaat met 450 miljoen euro, verder uitgewerkt", stelt KLM nu.

De ondernemingsraad en de vakbonden zijn geïnformeerd over de ontslagronde.