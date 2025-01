Grote brand bij autobedrijf in Rotterdam-West

ROTTERDAM (ANP) - Bij een autobedrijf aan de Dulderstraat in Rotterdam-West heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een grote brand gewoed. Rond 07.45 uur had de brandweer het vuur onder controle, meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Kort na 03.00 uur kreeg de brandweer melding van een autobrand. Bij aankomst bleek dat er al verschillende auto's in brand stonden en dat het vuur was overgeslagen naar het achtergelegen garagebedrijf. De brandende auto's stonden buiten geparkeerd.

Naast de garage lagen ook andere bedrijven. In totaal zijn vier units uitgebrand. Ook is een stuk van het dak naar beneden gekomen.

Geen slachtoffers

Over de oorzaak van de brand is nog niets te zeggen, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio. Er zijn geen slachtoffers gevallen.

De brandweer verwacht nog de hele ochtend bezig te zijn met nablussen en maakt gebruik van een sloopkraan om alle brandhaarden te kunnen bereiken.