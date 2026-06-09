ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

KLM schrapt vluchten naar Saudi-Arabië tot eind juli

Economie
door anp
dinsdag, 09 juni 2026 om 14:20
anp090626130 1
SCHIPHOL (ANP) - KLM heeft de vluchten naar de Saudische steden Riyad en Dammam langer opgeschort vanwege de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De luchtvaartmaatschappij meldt dinsdag tot en met 26 juli niet daarnaartoe te vliegen. Door zorgen over de veiligheid hebben veel luchtvaartmaatschappijen besloten bestemmingen in die regio voorlopig te mijden.
Eerder besloot KLM tot en met 12 juli niet naar de Saudische hoofdstad Riyad en de stad Dammam te vliegen. Ook heeft de luchtvaartmaatschappij vluchten naar Dubai tot en met 2 augustus geannuleerd. Die datum blijft ongewijzigd.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-06-09 om 06.50.37

Beroemde Instagram-hond (1,2 miljoen volgers)Chutou opgegeten in Chinees restaurant

296329980_m

Ecologische tuintruc: zo rekent de natuur af met deze groene veelvraten

125413235_m

Supermarkten waarschuwen: boodschappen 10 procent duurder

anp090626014 1

Trump uitgejoeld tijdens volkslied voorafgaand aan NBA-finale

anp090626016 1

Evacuaties in Nieuw-Zeelandse hoofdstad om metershoge golven

Scherm­afbeelding 2026-06-09 om 05.50.38

Op verre vakantie? Dit zijn de bestemmingen waarvoor een reisprik écht verstandig is

Loading