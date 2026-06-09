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Nederlandse claimstichting begint ook rechtszaak tegen Snapchat

Economie
door anp
dinsdag, 09 juni 2026 om 14:18
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ROTTERDAM (ANP) - De Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) begint een collectieve rechtszaak tegen Snapchat in Nederland. De stichting, die eerder al met claims kwam tegen TikTok, X en Facebook-moederbedrijf Meta, hekelt het "verslavende ontwerp" en "onrechtmatige gebruik van persoonsgegevens voor gerichte advertenties" van het socialemediaplatform.
"Snapchat is bewust ontworpen om gebruikersbetrokkenheid te maximaliseren via functies die continu en langdurig gebruik stimuleren", stelt SOMI. De stichting wijst bijvoorbeeld op een functie zoals Snapstreaks, waarbij gebruikers volgens SOMI "onder druk" worden gezet om "dagelijkse interactie te onderhouden om de streaks te behouden". De stichting stelt dat dit soort ontwerpkeuzes in strijd zijn met Europese digitale wetgeving.
De stichting verzet zich ook tegen praktijken van moederbedrijf Snap, dat persoonsgegevens zou verwerken voor gerichte reclame zonder "geldige rechtsgrondslag" onder privacywet AVG. Snapchat stelt volgens SOMI gedetailleerde gedrags- en persoonlijkheidsprofielen op van gebruikers om heel gericht te kunnen adverteren. Daarin zouden ook minderjarigen zijn opgenomen, in elk geval tot medio 2023, aldus SOMI.
1000 euro
SOMI wil via de rechter afdwingen dat het platform zijn werkwijze aanpast. De stichting eist dat getroffen gebruikers onder de achttien jaar tot 1000 euro aan immateriële schade krijgen. Voor volwassenen mikt SOMI op 750 euro per persoon.
De stichting heeft ook in Frankrijk stappen tegen Snapchat aangekondigd. SOMI heeft een formele waarschuwingsbrief gestuurd waarin het eist dat het platform "onrechtmatige praktijken" in het land binnen vijftien dagen staakt.
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