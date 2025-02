KLM schrapt vluchten tussen Schiphol en Düsseldorf om staking

SCHIPHOL (ANP) - KLM heeft bijna alle vluchten tussen Schiphol en Düsseldorf maandag geschrapt vanwege de staking op die Duitse luchthaven. Een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij meldt dat vijf van de zes geplande vluchten zijn geannuleerd. Alleen de vlucht die maandagavond om 21.20 uur van Schiphol naar Düsseldorf vertrekt, gaat vooralsnog.

KLM is de enige luchtvaartmaatschappij die tussen Schiphol en Düsseldorf vliegt. De woordvoerder verwacht dat de staking geen invloed heeft op de vluchten die dinsdag vertrekken.

Werknemers op de luchthavens van Düsseldorf en Keulen staken maandag, nadat onderhandelingen over een cao voor de publieke sector waren vastgelopen. De staking in Düsseldorf is maandagochtend begonnen, die in Keulen zondagavond al. Er zijn geen vluchten tussen Schiphol en Keulen.

Eerder op de dag maakte de Duitse vakbond Verdi bekend dat medewerkers op de luchthaven in München donderdag en vrijdag het werk neerleggen. Vakbonden eisen onder meer een loonsverhoging, hogere toeslagen voor stressvolle banen en drie extra betaalde verlofdagen.