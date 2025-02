Zorgen om asielzoekers en vluchtelingen na Duitse verkiezingen

AMSTERDAM (ANP) - VluchtelingenWerk en MiGreat reageren bezorgd op de uitslag van de Duitse Bondsdagverkiezingen. De radicaal-rechtse anti-immigrantenpartij AfD werd de tweede partij van het land. "Het recht op bescherming in Europa staat onder steeds grotere druk", aldus VluchtelingenWerk.

De conservatieve CDU/CSU werd de grootste bij de verkiezingen van zondag. De partij werkte recent samen met AfD in een oproep om minder migranten naar Duitsland te laten komen. Voor het eerst trok daarmee een gevestigde partij samen op met AfD. De Duitse veiligheidsdiensten hebben delen van die partij aangemerkt als rechts-extremistisch. Een partijprominent werd afgelopen zomer nog veroordeeld voor het gebruik van een nazislogan.

"We zien eigenlijk gebeuren wat ook in Nederland steeds gebeurt: dat de 'middenpartijen', in Duitsland dan nu CDU/CSU, menen dat ze de migratieplannen van radicaalrechts over moeten nemen om te winnen", zegt Roos Ykema. Ze is directeur van MiGreat, een organisatie die opkomt voor de rechten van migranten. Volgens Ykema worden radicaal-rechtse plannen zoals het beperken van gezinshereniging voor vluchtelingen en het invoeren van grensbewaking zelfs zonder de concrete macht van radicaal-rechtse partijen geaccepteerd.