Vakbond vindt overname Thuisbezorgd-eigenaar 'niet verrassend'

AMSTERDAM (ANP) - FNV vindt de overname van Thuisbezorgd-eigenaar Just Eat Takeaway door techinvesteerder Prosus "niet verrassend". Dat zegt vakbondsbestuurder Amrit Sewgobind. Hij benadrukt dat de belangrijkste zorg is of de banen bij de maaltijdbezorger behouden blijven en of dezelfde arbeidsvoorwaarden blijven gelden.

Maandag werd bekend dat Prosus het in Amsterdam gevestigde bedrijf overneemt voor 4,1 miljard euro. "De platformeconomie is een echte dog-eat-dog wereld, alleen het recht van de sterkste telt uiteindelijk", stelt de bestuurder. "Het is overgenomen worden of weggeconcurreerd worden. Dat dit in de lucht hing gezien de concurrentiestrijd met Uber Eats was wel duidelijk."

Prosus is "in ieder geval geen buitenlandse investeerder", "maar een Nederlands bedrijf", merkt Sewgobind verder op. De vakbond zegt bovenop de vraag te zitten wat de overname voor de koers van het bedrijf betekent en voor de positie van werknemers.