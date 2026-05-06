Museum zoekt IKEA-klassiekers met een verhaal

ARNHEM (ANP) - Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem is op zoek naar IKEA-producten uit de periode 1978 tot 2008. Iedereen die denkt thuis iets te hebben dat interessant kan zijn en er een verhaal bij heeft, mag contact opnemen. Het museum wil er zijn collectie mee uitbreiden. Het herbergt al veel Nederlands huisraad van de laatste tweehonderd jaar, maar nauwelijks iets van de Zweedse meubelketen. Gebruikssporen zijn geen punt.

IKEA kwam in 1978 in Nederland en drukte sindsdien "zijn stempel op het alledaagse wonen", vindt het museum. Voor deze periode is gekozen omdat toen de meeste "bewezen klassiekers" zijn uitgebracht. Het gaat ook wel om het verhaal achter het item. Wanneer is het gekocht, hoe ging de montage, werd het veel verplaatst of meeverhuisd, of zit het nog in de verpakking omdat het nooit is uitgepakt?

Bezitters van een IKEA-klassieker (zoals meubels, serviezen, keukengerei, gordijnen) kunnen een foto (bij voorkeur van toen) met het verhaal naar het museum mailen.